See ülesvõte on tehtud Karust tema senises kodus Tusti külas.

Tänavu mais lahvatanud vaidlus Tusti küla ketikoera Karu saatuse üle on viinud loomakaitsjad ja Viljandi valla esindajad kohtusse ning esmaspäeval tegid loomakaitsjad vallale avaliku pöördumise, et too loobuks koera tagasinõudmisest ja laseks loomakaitsjatel haigele koerale uus elukoht leida.