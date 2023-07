Eestis 96 ja Viljandimaal seitse. Keskkonnaamet seadis paika karulaskmisplaani

"Pindala arvesse võttes on Eesti üks karurikkamaid riike põhjamaades, kui mitte kogu Euroopas," rääkis keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk. "Näiteks on seitse korda suurema pindalaga Soomes vaid kaks korda rohkem karusid. Läbimõeldud küttimise korralduse tulemusena on karude levik Eestis laienenud nii lääne kui lõuna suunas ning karu populatsioon kinnitab järjest tugevamalt kanda ka Lätis. Kokkuvõttes võib öelda, et karudel läheb väga hästi."



Väitega, et karul läheb metsas hästi, nõustuvad ka jahimehed, kes näevad oma rajakaameratest, et nende suurte loomade arvukus ja pesakondades olevate järglaste hulk on kasvanud. Samale väitele vaidlevad aga vastu looduskaitsjad, kelle hinnangul võiks Eesti suurust arvestades elada siin hulga rohkem karusid.

Keskkonnaagentuuri seire kohaselt on Eestis 900–950 karu. Jahimeeste hinnangul on neid paarisaja võrra enam. Karude hulk on aastate jooksul kasvanud ning sellega kaasneb loomade tekitatud kahju põllumeestele ja mesinikele ning inimestega kohtumiste sagedus on tunduvalt kasvanud. Järjest sagedamini eksivad noored karud ka asulatesse.