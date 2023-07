Viimasel ajal on ajakirjanduses automaksu arutelu keskendunud vaid rahale. Kui palju peaks keegi maksma hakkama? Sellele küsimusele on mõistlik vastata ja arutelu pidada siis, kui rahandusministeeriumist tuleb väljatöötamiskavatsus. See ongi riigi esialgne ettepanek, mida arutada ja mille põhjal töötada välja lõplik eelnõu.

Praegu keskendun sellele, miks ja millistel alustel üldse automaksu sisse viia. Tuleb meeles pidada, et automaks ei ole eraldiseisev asi, vaid ikka osa suuremast pildist. See on osa meie rohereformist, osa meie liikuvusreformist. Selle maksu mõte ei ole ainult raha koguda, nagu viimase aja retoorikast võib mulje jääda, vaid selle eesmärk on siiski nügida inimesi käituma säästlikumas suunas.