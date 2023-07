Uueveski basseinide vee kehvast kvaliteedist oli ta küll Sakalast lugenud ning basseinide ääres olevaid hoiatavaid silte näinud, ent otsustas riskida ja käis sellegipoolest ka pühapäeval ujumas. "Tänavu olen ujumas käinud kindlasti rohkem kui kümme korda ning siin käin juba pikki aastaid," rääkis Konsa. "Mingeid tervisehädasid ujumine mulle põhjustanud ei ole ja mõtlesin, et no kui must see vesi siis ikka olla saab."