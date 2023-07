MULGI VALD ⟩ Ärikülas juba korduvalt süttinud turbaraba läks taas põlema, päästjad panid tule levikule piiri

Päästeameti kommunikatsioonijuht Marek Kiik sõnas, et päästjad said enne kella üheksat teate, et Ärikülas on taas tulekahju süttinud. Kohale rutanud päästjad avastasid, et süttinud oli turbaaun suurusega umbes kümme korda nelikümmend meetrit. "Tule levimise ohtu praegu enam ei ole ja päästjad on kohale jõudnud," kinnitas Kiik veidi enne kella kümmet pühapäeva hommikul. "Päästjad on ka basseini kohale viinud ja täidavad seda veega, kohale on sõitnud ka kopp, et aun lahti kaevata."