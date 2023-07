MOTORAMM 2023 ⟩ Möirgavad motikad vallutasid taas Viljandi ja ajasid ninu püsti

"Motoramm 2023" hõlmas endas mitmeid suviseid üritusi, muuhulgas pakuti tsiklisõpradele võimalust üksteisega mõõtu võtta aeglustussõidus. Ja mitte niisama, vaid tagarattal sõites. Kes kõige aeglasemalt ja kõige kauem sõidab, see ongi võitja.

Raua tänavale kogunenud rahvamassidele jagati mikrofonist mitmeid tarkuseteri, näiteks et tagarattal sõitmine on suurepärane sõidustiil, kus eesmärk on esimese ratta võimalikult vähene kulutamine. Päris Tallinnasse aga niimoodi sõitmist planeerida ei maksa, sest ka meeleolukat spordiala pikalt harjutanud ratturid kuigi pikalt nina püsti hoida ei suutnud.