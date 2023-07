GALERII ⟩ Mõlgid, lendavad rehvid ja tolmupilv. Reosel võtsid loppis ja värvikirevad romud lustakalt mõõtu

Reose romuringe korraldatakse juba mitu aastat ning need on kiiresti romurahva seas populaarseks ja oodatud ürituseks saanud.

Laupäeval anti Mulgi vallas Laatre külas järjekordse Reose romuringi start. Kuigi võistluse eesmärk on rajalt võimalikult palju ringe noppida, siis asja teeb nii osalistele kui pealtvaatajatele eriti huvitavaks see, et lubatud on ka konkurente rammida ning mõlkideta rajalt minema ei pääse.