PETUKAUP ⟩ Eesti maasikaid soovinud viljandlane sai vastu pükse ja mõru maigu suhu. Maasikakasvataja: "Paraku täiesti igapäevane lugu"

Neljapäeval neli kilo kirjade järgi Tartumaal kasvatatud maasikaid ostnud viljandlane avastas õhtul maasikaid sööma asudes, et marjad on seest roiskunud. Maasikakasvatajale saadetud kirja peale sai ta aga teada, et on langenud päritolupettuse ohvriks. Sellised pettused on Eestis väga tavalised ning järelevalvet oluliselt karmistamata seda probleemi lahendada pole maasikakasvataja sõnutsi võimalik.