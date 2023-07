VABA MÕTE ⟩ Rohepöörde ilus idee ja päriselu rasked sammud

Sellele määrusele tasub tähelepanu pöörata kahel põhjusel. Esiteks oli see esimene tõsine märk tuleval aastal saabuvatest Euroopa Parlamendi valimistest ja jõujoonte nihkest, mis võib sellega kaasneda. Oli hästi teada, et rohepöördele seisavad vastu paremäärmuslased, keda Eestist esindab Euroopa Parlamendi identiteedi ja demokraatia fraktsioonis konservatiivse rahvaerakonna EKRE liige Jaak Madison. Sel kevadel pöördus looduse taastamise määruse vastu aga otsustavalt ka parlamendi suurim fraktsioon, Euroopa Rahvapartei EPP, kuhu Eestist kuulub isamaalane Riho Terras. Ootamatu suunamuutuse taga on ilmselt EPP-sse kuuluvate parteide soov kasutada nii kohalikel kui europarlamendi valimistel ära rohepöördevastaseid meeleolusid, millele seni on rõhunud eelkõige radikaalsemad poliitjõud. Ehk mõnes mõttes teha Euroopa tasandil samasugust EKRE-light’i, mida Eestis nähakse Isamaas.