Läikiv pähkelpruun karv, neli kiiret jalga, kaks kikkis kõrva, märg nina ja kaks silma, millest pillub sädemeid, kui jooksuvõistlusel kõlab «Go!». Tema on Säde, passinimega Flightmaster Now and Forever, viis aastat ja seitse kuud vana, kutsikate kasvatamise järel taas suurepärases jooksuvormis Etna cirneco, kes pälvis hiljuti Rootsis Kristianstadis hurtade maastikujooksu maailmameistrivõistlustel oma tõu emaste seas maailma võitja tiitli.