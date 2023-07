Tegelikult polegi terviseamet Uueveski basseinidest saanud sellist veeproovi, mis lubaks seal inimestel supelda. Nii kolibakteri kui soole enterokokkide näitaja on paigast ära ja ületavad lubatud lage. Mullu võttis amet linnavalitsuse tellimusel basseinidest kaks proovi ja mõlemad olid korrast ära, tänavu on võetud üks ja sellegi näitajad olid üle lubatud määra. Millal aga võeti basseinist veeproovi enne eelmist suve ja kas vesi kunagi on saanud laborist positiivse vastuse, pole linnavalitsusele teada.