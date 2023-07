Üks töö, kaks maksjat. Riik ja linn maksavad sama krundi niitmise eest, sest info ei liigu

"See on nahaalsus ja sigadus," lajatas sellisest skeemist kuuldes Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum. Nimelt kuulub Kunda linn sellesse valda. Tema sõnul teab vallavalitsus hästi, et niidab oma kulu ja kirjadega riigimaad, kuid et 25-st riigile kuuluvast Kunda krundist on päris mitu kesklinnas, siis kauni linnapildi säilitamiseks teeb vald tihtipeale riigi töö ära. "Aga et keegi teine saab selle eest veel raha ..." pahandas vallavanem ja nentis, et selline segadus on tekkinud suuresti seetõttu, et maa-ameti ja mitmete omavalitsuste läbisaamine on pehmelt öeldes halb.