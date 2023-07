GALERII ⟩ Ise püüad, ise tood, teed ja sööd – elamusturism Võrtsjärve-äärse kalamaja moodi

"Las kasvavad veel!" lausus Öökulli turismitalus toimetav kalapüügientusiast Martin Meier, sortides tollel päeval mõrrast tulnud noosi. Nendest kaladest, mis läksid tagasi järve, said suutäie kajakad, keda keerutas paadi ümber parvede viisi. Praegu pidavat kalapüügiaeg vaiksem olema, sest kaladel on palav. Kui jahedamaks läheb, tulevad nad järvepõhjast ülespoole ja saak on taas tummisem.