Nagu ütles kinnisvarabüroo Uus Maa maakler Laura Barbo, on arendajal plaan Tartu tänava Elly majaga lõpusirgele jõuda aasta lõpuks. "Dokumentatsiooni ajamine ja kasutuslubade taotlemine jääb uude aastasse. See on selline protsess, mille kestust ei saa ette näha."

Barbo märkis, et Tartu tänav 84 uusarendusega on edasi mindud rahulikult. "Oli plaan, et see saab eelmisteks jõuludeks valmis, aga sõja tõttu jäime äraootavale seisukohale. Oli teadmatus, kuhu sõda ulatub ja mis sellega kaasneb."