Telkla on festivalialalt 300 meetri kaugusel Pauluse kiriku hoovis aiaga piiratud alal. See on ööpäevaringse valvega, ainult seal peatujatele mõeldud käimlate, kätepesujaamade ning jäätmekogumispunktiga.

"Meie festivalil on aastaid olnud see süsteem, et tuled kohale ja saad siis telklakoha, aga seekord müüme esimest korda ka telklasse pileteid ette," rääkis pärimusmuusika festivali majutus- ja toitlustuspealik Kadi Meriluht ning tõdes, et piletimüük läheb täitsa ilusti ja võib rahul olla.