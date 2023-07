Alder Harkmann ⟩ Kodune jäätmesortimine ei ole keerulisem kui lugemaõppimine

Aga oluline on mõista, et jäätmed ei ole ainult jäätmeettevõtete mure. Need ei ole ka riigi või kohaliku omavalitsuse mure. Jäätmed ja nendega hakkamasaamine on meie kõigi ühine vastutus – ühine probleem. Peame mõistma, et ringmajanduse toimimiseks, kus see, mis loodusest on kord võetud, jääb ringlusesse võimalikult pikaks ajaks, on oluline, et kõik asjaosalised peavad süsteemi toimimiseks tegema oma osa.