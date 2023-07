Kolmapäeval kell 12.47 said päästjad teate, et Mulgi vallas Abjaku külas on traktori õlivooliku purunemise järel 25-ruutmeetrisele alale voolanud õli. Päästjad katsid õli absorbentainega ja pühkisid kokku. Kott reostusega pandi tee äärde ning selle äraviimine jäi teehooldusfirma ülesandeks.