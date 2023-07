Viljandi kaubamaja parkla nurgas on Volvo sõiduauto seisnud liikumatult juba aastaid.

Mitu aastat Viljandi kaubamaja parklas seisnud Volvo sõiduauto alla on kasvanud roheline samblavaip ning sammal on leidnud juba koha rattakoopaski. Mullu suvel muutus too parkla tasuliseks ja nõnda kogub auto trahvikviitungeid.