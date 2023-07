Kindlale siht­rühmale mõeldud kaup on leidnud oma klientuuri. Liisa poe klienditeenindaja Galina Karnaušenko tähendas, et suvesoojaga küsitakse kübaraid.

Viljandist leiab üpris palju suurte kontsernide ketikauplusi, kuid siin on säilinud ka mõni pisipood, mis on toimetanud aastakümneid ühe omaniku käe all ja oma niši leidnuna läbi tulnud kõikidest kriisidest, mis majandust on räsinud.