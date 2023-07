"Napoleoni koogi põhjasid hakkan kohe tegema ja kapsas juba haudub," rääkis Kaide Vallas, kes on igal aastal oma koduaia külalistele avanud. Et tema on õppinud kondiiter, on õu juba varakult koogilõhna täis. "Olen aru saanud, et kukesupp ja tordilõik või Napoleon on kindla peale minek. Need on need traditsioonilised asjad, aga nüüd tuleb juurde mustikarull ja muud," lausus ta. Mullu näitas head minekut ka praekapsas ning selgi on tänavu menüüs oma koht.