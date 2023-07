RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui palju ja kas üldse jätate restoranis jootraha?

Jootraha jätmisega on maailmas nii ja naa. Mõneski riigis, näiteks Jaapanis, peetakse seda solvavaks ja teenindajat alandavaks liigutuseks ning kui rumalavõitu turist seda ei tea, siis joostakse lausa tänavale järele jootraha tagasi andma. Ameerika Ühendriikides on aga jootraha jätmine tavapärane osa teenindusmajandusest ning seda võetakse arvesse isegi palgaarvestuses: riiklik miinimumpalk on Ühendriikides 7 dollarit 25 senti, jootraha saavatel ametikohtadel ehk siis peamiselt ettekandjatel ja baaritöötajatel on aga eraldi miinimumpalk 2 dollarit 13 senti. Jätmata jätmine oleks töötajate nälga jätmine.