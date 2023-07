VANAMUUSIKA FESTIVAL ⟩ Mitmekülgne kava ja maailmatasemel muusikud

Seekord juhatas orkestrit mitmekülgne viiuldaja, vioolamängija ja dirigent Nazar Kozhukhar, kes on võitnud üle maailma mainekaid konkursse. Alates esimesest loost, milleks oli Johann Caspar Ferdinand Fischeri süit "Les Journal de Printemps" (1695), rullusid kuulajate ees lahti barokkmuusikale iseloomulikud jooned: pidulikkus, sära, tantsulised rütmid, mis sageli on peidetud mitmehäälsesse helikangasse, justnagu ooperiaariatest mahakirjutatud õrnad ohkavad fraasid või kirglikud motiivid. Veenvalt toodi esile baroki peamine tunnusjoon, milleks on kõnelev muusika. Orkestrit innustas oma aktiivse viiulimängu ja kogu füüsisega juhatav Nazar Kozhukhar.