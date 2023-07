Grossi kauplusekett asus talvel avatavasse poodi töötajaid otsima

Uue kollektiivi otsimine ei viita aga sellele, et Mustla kaupluse ehitus areneb oodatust kiiremini ning valmib varem. "Kauplus peaks meil valmis saama detsembri alguseks, aga meil on varem vaja töötajatele väljaõpet teha," ütles aktsiaseltsi OG Elektra juht Oleg Gross ning selgitas, et ettevõttes ongi seesugune praktika tavapärane: töötajad otsitakse varakult valmis ning siis nad saavad teistes Grossi kauplustes õppimas käia.