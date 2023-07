EVE STUUDIO 35 ⟩ Eve Noormets: kui eesmärk oleks kaks sammu sissepoole, kaks sammu väljapoole, siis seda oleks ikka vähevõitu

Eve Stuudio eestvedaja Eve Noormets teab, et tantsu kaudu on võimalik areneda suhtlemises, maailma tunnetamises, kultuuride tajumises, elus hakkamasaamises ning otsuste vastuvõtmises.

Viljandis Lossi tänaval Eve Stuudio ukse taga tundub teisipäeva hommikul kõik vaikne. See on just see päev, mille õhtul tähistatakse Viljandi kultuuriakadeemias stuudio 35. aastapäeva.