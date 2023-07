Karksi-Nuias renoveeritud kortermaja on ärgitanud teisigi Kredexilt toetust küsima

"Kredexiga on meil selliselt tehtud vist üks esimesi maju üldse Karksi-Nuias," ütles Rene Mõts, kes on Võidu tänav 1 korteriühistu esimees. Ta lisas, et ettevõtmine on võrdlemisi ainulaadne kogu Mulgi vallas ning siin jääb üle tänada 18 korteriga maja elanikke, kes on renoveerimisplaani algusest saati olnud väga kannatlikud.