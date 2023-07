Uhkusenoodiga tõi juhendaja välja noorimad, kellest nii mõnelgi oli see esimene võistlus. «Paljudel olid elu esimesed stardid ja meie omad jäid kõik püsti,» ütles Vaar. «Seekord ujusid päris paljud. Aga midagi ei juhtunud, meil on kõik hästi. Meil on lisakaatrid ja kõik oskavad ujuda.»