Oiu sadama restoran avab uksed

Oiu sadama restorani uus pidaja Raul Tomingas leidis pakkumise ühismeedia kaudu. "Ma ise Iglucrafti postitust tegelikult ei avanudki, aga üks sõber saatis lingi ja siis ma reageerisin selle peale," rääkis ta. "Et mul on pikaajaline, et mitte öelda eluaegne toitlustuskogemus ja vahva portfoolio valmis kirjutatud, saatsin selle Iglucrafti ja sealt hakkas asi arenema.”