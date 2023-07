Juhtumeid, kus elektrirattad on jäetud tänavale nii, et need takistavad jalakäijate liikumist, tuleb aeg-ajalt ikka ette, aga neid on kindlasti vähem kui varem. Kui Sakala fotograaf esmaspäeval Viljandis tõukerattaid pildistamas käis, olid kõik viisakalt pargitud.

Foto: Marko Saarm