Cleveron jõudis Euroopa disainiauhindade jagamisel finalistide sekka

"See on suurepärane tunnustus meie supervingele meeskonnale, kes on 110% pühendunud innovatsioonile, kvaliteedile ja disainile ning seeläbi pakk paki haaval maailma paremaks muutmisele," kirjutab Cleveroni tegevjuht Arti Kütt oma sotsiaalmeedia kontol ning lisab: "Oleme tõestanud, et meil on tõepoolest Euroopa, kui mitte öelda maailma parimad inimesed."