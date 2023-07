Algab rahvusvaheline noorte loomelaager

Viiepäevases loomelaagris kohtub ligi 50 etenduskunstidest huvitatud last. Neljal päeval osaletakse õpitubades ja meistriklassides ning viiendal päeval astutakse üles ühislavastuses.

Selle aasta laagri teema on tasakaal – tasakaal mõtetes, kehas ja elus üldse. Töötubades tegeldakse teemale vastavalt muu hulgas qigong‘i ja improvisatsiooniga. Õpetajate seas on Kauko Uusoksa Soomest ja Nadine Sures Prantsusmaalt. Suurt tähelepanu pööratakse laagris ka toitumisele, mille ülesanne on toetada vaimu ja keha.