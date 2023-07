[EEL]ARVAMUSFESTIVAL ⟩ Arkaadia aia vallutanud festival algas raskuste kiuste ja ajaga võidu joostes

Eelmisel aastal oli festival Tartu tänaval, tänavu linn selleks aga luba ei andnud, sest festivali korraldamine eeldanuks tänava autoliiklusele sulgemist reede hommikust pühapäeva pärastlõunani. Teadmine, et festival tuleb tänavalt Rubiini platsile ja Arkaadia aeda kolida jõudis korraldajateni eelmise nädala lõpus ning festivali üks peakorraldajatest Heldi Ruiso sõnas, et see valmistas omajagu nuputamist ja väga kiiret ümberkorraldamist.

Reedel paar tundi enne festivali algust sõnas Ruiso, et nädal on möödunud rutulisi ümberkorraldusi tehes ning ühe probleemi ületamist teise järel. "Aga oleme optimistlikud, sest [eel]arvamusfestivali sisu ja peamine eesmärk on siiski arutelud ning arvamuskorje oli meil see aasta väga hea ja teemad väga sisukad," sõnas ta rahulolevalt.