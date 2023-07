Naisega, kes müüs Facebook Marketplace’is 55 euroga lastevoodit, võttis ühendust ennast ostjana esitlev inimene ning saatis talle väidetavalt kullerlingi, kuhu tuli sisestada oma konto andmed ja PIN-koodid. Müüja sisestas koodid ning hiljem avastas, et tema kontolt on läinud Läti pangakontole 2500 eurot.

Facebook Marketplace’is ostes või müües on inimesed viimaste kuude jooksul kelmidele kaotanud tuhandeid eurosid ning kelmide skeem näeb välja selline, et kauba ostjale või müüjale saadetakse kullerteenuse link, millel inimene peaks sisestama näiteks pangakaardi numbri, Mobiil-ID või Smart-ID koodid. Kui inimene on oma andmed sisestanud, kantakse mõne aja pärast tema kontolt summa võõrale pangakontole ja tagasi seda üldjuhul enam ei saa.