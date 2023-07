Viljandi järvejooksu üks eripära on staadioni juures olev võitjate park. Iga jooksu võitja on saanud oma nimega kivi. Seni on peetud 94 jooksu ja pargis on 95 kivi, sest 1950. aastal läks võit kahe mehe vahel jagamisele.

Foto: Marko Saarm