Viljandi Järveotsa elurajooni Tuule tänava 11 kinnistu hoonestusõiguse oksjonile on pisut enam kui 20 päevaga laekunud kolm pakkumist. Oksjon lõpeb 15. juulil.

Huvi on seejuures tuntud ja pakkumine on tehtud ka kõige suurema müüki pandud kinnistu hoonestusõiguse soetamiseks. Väiksemate kruntide koha peal on oksjonikeskkonnas valitsenud vaikus.