Karksi kihelkonna kodukohvikutes saab kõhu täis nii traditsioonilisest toidust kui kunstiampsust

"Ääretult hea meel on, et on hästi eripalgelised kodukohvikud – kõik on täiesti erinevad," lausus üks korraldajaid, Karksi-Nuia kultuurikeskuse juhataja Leana Liivson ning tõi esimeseks näiteks kohviku, kust leiab hoopis kunstilist kõhutäidet. "Enno Alliku ateljee-maaligalerii pakub kunstiampsu ja avab oma ukse kõigile kohvikulistele. Tema gurmeeroog on maalid ja külaliste oma majja laskmine."