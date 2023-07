Saame püsivalt arvestada eelarveliste vahenditega, mis protsendina väljendades on kolm protsenti sisemajanduse kogutoodangust ja praegusi majandusprognoose arvestades tähendab enam kui 13 miljardit eurot järgmise kümne aasta jooksul. See paneb nii kaitseväele kui kaitseministeeriumile suure vastutuse, et iga maksumaksja eraldatud euro toodaks maksimaalselt kaitsevõimet ja oleks efektiivselt kasutatud.