Transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna liiklusohtlike kohtade ekspert Janno Vilberg ütles, et 2017. aastal ehitati tee rekonstrueerimise käigus T-kujuline ristmik ümber, see sai eraldi pöörderajad ja äärekiviga ohutussaared.

«See on igati tavapärane, hea tähistuse ja nähtavusega ristmik,» märkis ta. «Hoolimata ümberehitusest on ristimikul toimunud liiklusõnnetusi, ka sel aastal. Peamiselt on sõidukijuhid eiranud teeandmise kohustust.»