«Püüdleme kliimaneutraalsuse poole ja see on nüüd ära mõõdetud,» lausus Pinska osaühingu juhatuse liige Andrus Vender.

Ettevõtte saadud toote keskkonnadeklaratsiooni (Environmental Product Declaration, EPD) sertifikaat tähendab, et ettevõte järgib põhimõtteid, mida Skandinaavias kui tema ühes põhilises sihtkohas ja ka teistes riikides, kes kliimaneutraalsust tähtsaks peavad, järjest rohkem nõutakse. Sertifikaadi andmise puhul vaadatakse Venderi sõnul väga paljusid komponente ja tabeleid tuli ikka päris kõvasti. «Algab sellest, kes on su partnerid ja kui palju autotransporti kasutad, mis on kütteliigid ja mis energiat kasutad, ja sealt siis järjest edasi.»