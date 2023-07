Helmen Kütt: hoolekandereform toob abivajajatele kergendust, kuid nõuab omavalitsustelt suurt pingutust

TÄISJÕUS suvi on jõudnud Eestimaale ja näidanud oma kuuma palet, oleme saanud tunda nii päikest kui äikest. Kuum on praegu ka hoolekandes, sest viimaks on tõeks saanud pikalt oodatud muutus. Esimest korda hakkab riik elukaare lõpuosa teenuste pakkumisel toetama kohalikke omavalitsusi ja neis elavaid eakaid. Oodata andis seda aastakümneid!