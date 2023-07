Nemad on kaks psüühiliselt erilist täiskasvanud meest, kes koos tosinaliikmelise rühmaga on harjutanud erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeoks «Rõõm südames». Kui noorte laulu- ja tantsupidu sai äsja läbi, siis nende pidu on alles tulekul. See peetakse 5. augustil Viljandi lauluväljakul.