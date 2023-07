Raamatukogu saadab mahakantud teosed lugemisrõõmu pakkuma

Nagu ütles Viljandi linnaraamatukogu direktor Reet Lubi, on tänane müük võimalus anda neile mahakantud raamatutele enne paberikonteinerisse jõudmist veel võimalus. "See on võimalus anda raamatule uus elu," rääkis ta. "Need on sellised vanemad raamatud, millest meil on topelteksemplarid ning mille vastu on laenajatel väiksem huvi. Üks eksemplar igaühest jääb meie kogusse kindlasti alles."