Hoovifestival pakub tasuta kirevat programmi

Möödunud aastal 1500 inimest võõrustanud neli päeva kestvat pidu raamivad korraldajate teatel juba traditsiooniliseks kujunenud üritused. Neljapäeval, 6. juulil on võimalik osa võtta Madis Aesma muusikaviktoriinist ning pühapäeval, 9. juulil lõpetavad festivali Tartu sõltumatu plaadipood Psühhoteek ja meestetäika, mis toob kokku garderoobi tühjendada ja täita soovivad kauplemishuvilised mehed ning eksootilise vinüülimuusika, mida mängib Ahto Külvet.

"Pärimusmuusika festival ja Eesti pärimusmuusika keskus täidavad Viljandis folkmuusikaga seotud tühimiku. Viljandis tegutseb rokkmuusika kogukond, mis kontserte korraldab. Hype The Funk on oluline pidude sari tantsumuusikahuvilistele. Teiste muusikažanride esindajaid kohtab Viljandis aga harva," rääkis hoovifestivali peakorraldaja Villem Varik ning nentis, et nii ongi koos hoovifestivali tehnilise juhi Harlet Orasmaaga programmi koostades valitud välja artistid, kelle kontserte peab tikutulega taga otsima ja kes Viljandisse muidu tõenäoliselt ei satukski. "Kanname edasi eesmärki, mille võtsin juba 2020. aastal esimest Viljandi hoovifestivali korraldades: toome tasuta festivalile kokku hea ja huvitava muusika, mida Viljandi inimesed muidu kodulinnas ei kuuleks."