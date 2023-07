Jüri Hansen: tervisekoda on Põhja-Sakala valla spordielu süda

Ma üldse ei ole see inimene, kes arvab, et probleemsetest teemadest ei tohi rääkida. Tulebki rääkida, aga meie vallas on lisaks probleemsetele teemadele väga palju positiivset. Leian, et oleks oluline hoopis neist toredatest teemadest rääkida. Mainekahju on praeguseks jõudnud niikaugele, et meie spordikorraldaja peab väga palju vaeva nägema, et meie suurepärasele staadionile suuremaid võistlusi tuua. Tuttavad küsivad: "Kas tõesti on seal kandis veel võimalik elada? On teil veel midagi, mis korralikult toimib? Raha on ju ammu otsas."