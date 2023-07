Suure-Jaani staadionikompleksi üks osa on kunstmuruväljak, mis kuulub ametlikult Kirmi klubile. Pühapäeviti mängivad klubilised seal jalgpalli ning kasutavad seejärel pesemiseks ja saunas käimiseks staadioni olmehoonet.

Teisipäeval kogunenud Suure-Jaani Tervisekoja nõukogu otsustas, et kolmapäeva hommikuks kutsutakse spordiklubi Kirm esindajad laua taha ning neile pakutakse välja plaan, et staadioni ja olmehoonete kasutamise leping võiks jätkuda, aga saunast tuleb lahkuda nii, et ükski purk ega pudel kuhugi vedelema ei jääks.