"Karude populatsioon on selgelt kasvanud," ütles Kiini naaberkülas elav kütt Triin Roostfeldt ning rääkis, et kuna neid loomi on üha rohkem ja küttimissurve väike, siis jalutavadki nood lausa sõiduteel. Roostfeldt ise oli sel aastal näinud, kuidas karu Kiini külast Kõppu viival teel päise päeva ajal auto ees astub.