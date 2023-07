30 ⟩ Viljandi folgipidu kingib pooled kontserdid tasuta

Vabaduse platsilt algav pärimeeter külgneb lauluväljakul, pärimusmuusika aida juures ja lossimägedes oleva passialaga. Pärimeeter on vaba sissepääsuga, kuid turvakontrolliga ning seal asuvad toiduala, laste- ja käsitööala ning Roheline lava. Roheline lava on traditsioonilises kohas Jaani kiriku ja Tasuja puiestee vahel ning pakub sel aastal kuulamiseks üle 50 etteaste.

"Ümmarguse ning väärika toimumiskorra numbrini jõudnud Viljandi pärimusmuusika festival on andnud korraldajaile hea võimaluse muhedalt nostalgitsemiseks. Seepärast leidsime, et linnarahvas peab saama Rohelise lava programmist ja toiduhoovist osa tasuta, nii nagu see oli festivali algusaastatelgi," rääkis festivali pealik Ando Kiviberg. "Meie jaoks on hea ning sõbralik suhe oma inimestega oluline."