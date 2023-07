Korraldajate teatel on võistluse eesmärk läbida võimalikult palju ringe ja seejuures on lubatud täiskontakt ehk rammimine. Kui kahel võistlejal on lõpuks läbitud sama palju ringe, saab parema koha need kiiremini läbinu. Võistlusel on määravad faktorid hästi ettevalmistatud auto, osavus ja ettenägelikkus. Võistlus toimub korraldajate ettevalmistatud aeglasel rajal.