Kui tunamullu mõõtsid keskkonnaagentuuri andmeil 15 ja mullu viis jaama juuni kohaliku soojarekordi, siis tänavu said Kuusiku ja Narva jaanikuu uue külmarekordi. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhataja Miina Krabbi ütles, et kõige madalama õhutemperatuuri mõõtiski läinud kuul Raplamaa Kuusiku jaam: 2. juunil alanes see –3,3 kraadini. Kuupäeva külmarekordeid uuendas üheksa jaama, mõni neist mitmel korral.