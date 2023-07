Tugev tuul on põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti

Tugev tuul on mitmel pool Eestis põhjustanud elektrikatkestusi. Foto on illustratiivne.

Terve päeva on räsinud kogu Eestit tormituuled, vihmahood ja äike, mis on põhjustanud mitmel pool elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Jõgeva-, Rapla- ja Saaremaal, õhtuks on elektrita veel umbes 4400 klienti. Viljandimaal on Elektrilevi virtuaalkaardi järgi enim katkestusi lääneosas.