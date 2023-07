"Eks see nüüd näha ole, mis saab. Ega pileti hind läks jah ..." lausus Mõisaküla kultuurimaja direktor Laine Pedaja ning nentis, et augusti algul​ on Mõisaküla kodukandipäevadel Paul Neitsovi kontserdi pilet juba 15 eurot ja Koit Toome kuulamise eest tuleb välja käia 20 eurot. "Katsetangi. See aasta ongi katsetamise aasta. Ja kui hind hakkab inimesi peletama, tuleb latti alla lasta ja minna tavaliste külapidude peale välja."